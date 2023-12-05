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Беспилотники СБУ утром поразили военные объекты РФ в Крыму

05 декабря 2023, 16:40

Беспилотники СБУ утром поразили военные объекты РФ в Крыму

Беспилотники Службы безопасности Украины поразили ряд российских военных объектов во временно оккупированном Крыму. Об этом «Украинской Правде» сообщил источник в силовых структурах.

По данным источника УП, утром 5 декабря беспилотники СБУ поразили радиолокационную систему «Небо-М» в районе н.п Багерово, стоянку вертолетов, радиолокационную систему П-18 «Терек» и систему управления зенитно-ракетных подразделений «Байкал-1М» у н.п Стрелковое.

Ранее россияне утверждали, что два беспилотника пытались атаковать нефтебазу во временно оккупированном Крыму утром 5 декабря. Напомним в Феодосии утром также слышали взрывы. 

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