Безпілотники СБУ вранці вразили військові об'єкти РФ у Криму

Безпілотники Служби безпеки України вразили низку російських військових об'єктів у тимчасово окупованому Криму. Про це «Українській Правді» повідомило джерело у силових структурах.



За даними джерела УП, вранці 5 грудня безпілотники СБУ вразили радіолокаційну систему «Небо-М» у районі н.п. Багерово, стоянку гелікоптерів, радіолокаційну систему П-18 «Терек» та систему управління зенітно-ракетних підрозділів «Байкал-1М» у н.п. Стрілкове.



Раніше росіяни стверджували, що два безпілотники намагалися атакувати нафтобазу в тимчасово окупованому Криму вранці 5 грудня. Нагадаємо, у Феодосії вранці також чули вибухи.