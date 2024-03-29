Главное за день: РФ атакует энергетику. «ЛНР» объявила военный призыв

Права человека



На оккупированной части Донецкой области в очередной раз вынесли «приговор» украинскому военнослужащему. Сначала Дениса Рашплю осудили до 22 лет лишения свободы, однако сегодня стало известно, что так называемый суд группировки «ДНР» назначил ему пожизненное заключение.



Общество



В Украину вернули 121 павшего украинского военнослужащего. В частности, удалось репатриировать 12 тел тех, кто воевал на Луганском, 107 на Донецком и двух на Запорожском направлениях.



Весенний призыв на военную службу на оккупированной Россией территории Луганской области начнется 1 апреля. В апреле июле 2024 года призыву на военную службу в вооруженные силы РФ подлежат мужчины 1994–2006 годов рождения. Создается призывная комиссия «ЛНР», а также призывные комиссии в городах на оккупированной Луганщине.



Боевые действия



В результате российской комбинированной атаки повреждена энергетическая инфраструктура в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской, Черновицкой областях.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целями российской ночной атаки были Каневская и Днестровская ГЭС, что является угрозой уже не только Украине, но и Молдове.



Змиевская ТЭС в Харьковской области после атаки России 22 марта полностью разрушена. Ее возобновление в перспективе планируется.



Российские оккупанты из акватории Черного моря направили две управляемые авиационные ракеты по Одессе. Обе цели были сбиты, однако от обломков пострадали три человека.



В Белгороде (РФ) беспилотник врезался в многоэтажный дом – погиб мужчина, еще двое пострадали.



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