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Главное за день: РФ атакует энергетику. «ЛНР» объявила военный призыв

29 марта 2024, 23:14

Главное за день: РФ атакует энергетику. «ЛНР» объявила военный призыв

Права человека

На оккупированной части Донецкой области в очередной раз вынесли «приговор» украинскому военнослужащему. Сначала Дениса Рашплю осудили до 22 лет лишения свободы, однако сегодня стало известно, что так называемый суд группировки «ДНР» назначил ему пожизненное заключение.

Общество

В Украину вернули 121 павшего украинского военнослужащего. В частности, удалось репатриировать 12 тел тех, кто воевал на Луганском, 107 на Донецком и двух на Запорожском направлениях.

Весенний призыв на военную службу на оккупированной Россией территории Луганской области начнется 1 апреля. В апреле июле 2024 года призыву на военную службу в вооруженные силы РФ подлежат мужчины 1994–2006 годов рождения. Создается призывная комиссия «ЛНР», а также призывные комиссии в городах на оккупированной Луганщине.

Боевые действия

В результате российской комбинированной атаки повреждена энергетическая инфраструктура в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской, Черновицкой областях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целями российской ночной атаки были Каневская и Днестровская ГЭС, что является угрозой уже не только Украине, но и Молдове.

Змиевская ТЭС в Харьковской области после атаки России 22 марта полностью разрушена. Ее возобновление в перспективе планируется.

Российские оккупанты из акватории Черного моря направили две управляемые авиационные ракеты по Одессе. Обе цели были сбиты, однако от обломков пострадали три человека.

В Белгороде (РФ) беспилотник врезался в многоэтажный дом – погиб мужчина, еще двое пострадали.

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