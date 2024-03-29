Головне за день: РФ атакує енергетику. «ЛНР» оголосила військовий призов

Права людини



На окупованій частині Донецької області вкотре винесли вирок українському військовослужбовцю. Спочатку Дениса Рашплю засудили до 22 років позбавлення волі, проте сьогодні стало відомо, що так званий суд угрупування «ДНР» призначив йому довічне ув'язнення.



Суспільство



В Україну повернули 121 загиблого українського військовослужбовця. Зокрема вдалося репатріювати 12 тіл тих, хто воював на Луганському, 107 на Донецькому і двох на Запорізькому напрямках.



Весняний призов на військову службу на окупованій Росією території Луганської області розпочнеться 1 квітня. У квітні-липні 2024 року призову на військову службу до збройних сил РФ підлягають чоловіки 1994-2006 років народження. Створюється призовна комісія «ЛНР», а також призовні комісії у містах на окупованій Луганщині.



Бойові дії



Внаслідок російської комбінованої атаки пошкоджено енергетичну інфраструктуру у Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій областях.



Президент України Володимир Зеленський заявив , що цілями російської нічної атаки були Канівська та Дністровська ГЕС, що є загрозою вже не лише Україні, а й Молдові.



Зміївська ТЕС у Харківській області після атаки Росії 22 березня повністю зруйнована . Її поновлення в перспективі планується.



Російські окупанти з акваторії Чорного моря направили дві керовані авіаційні ракети по Одесі. Обидві цілі були збиті, проте від уламків постраждали троє людей.



У Білгороді (РФ) безпілотник врізався у багатоповерховий будинок – загинув чоловік, ще двоє постраждали.



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