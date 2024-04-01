Главное за день: В Авдеевке расстреляли семью. Путин готовит глобальную войну

Политика



Российский диктатор Владимир Путин планирует назначить генерал-полковника Александра Лапина командующим своим Ленинградским военным округом. Это якобы должно усилить защиту РФ от НАТО, пишет издание Newsweek.



На выборах в Европарламент большой шанс пройти у крайне правых партий, которые выступают против поддержки Украины и вступления государства в ЕС, сообщает британское издание The Telegraph.



Общество



В оккупированном Старобельске Луганской области при взрыве своего автомобиля погиб заместитель руководителя «ГУ ЛНР "Центр по обслуживанию образовательных организаций"» Валерий Чайка.



В оккупированной Авдеевке российские военные расстреляли семейную пару местных жителей: 44-летнего Александра Дубового и 41-летнюю Марию Пивень. Ранее убитые работали на Авдеевском коксохимическом заводе.



Боевые действия



В Кривом Роге в результате ракетного удара пострадала женщина, загорелась лесополоса, в жилом доме выбиты окна.



Российский Белгород в очередной раз попал под обстрел. В результате атаки девять ч получили ранения.



Украинские пограничники на Бахмутском направлении Донецкой области установили украинский флаг между Курдюмовкой и Озоряновкой вблизи Бахмута. Там до сих пор находятся росвойска. Однако это не помешало аэроразведчикам бригады Гвардии наступления «Месть» поднять украинский флаг.



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