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Головне за день: В Авдіївці розстріляли родину. Путін готує глобальну війну

01 квітня 2024, 23:26

Головне за день: В Авдіївці розстріляли родину. Путін готує глобальну війну

Політика

 Російський диктатор Володимир Путін планує призначити генерал-полковника Олександра Лапіна командувачем свого Ленінградського військового округу. Це нібито має посилити захист Росії від НАТО, пише видання Newsweek.

На виборах до Європарламенту великий шанс пройти у вкрай правих партій, які виступають проти підтримки України та вступу держави до ЄС, повідомляє британське видання The Telegraph.

Суспільство

 В окупованому Старобільську Луганської області під час вибуху свого автомобіля загинув заступник керівника «ГУ ЛНР "Центр з обслуговування освітніх організацій"» Валерій Чайка.

В окупованій Авдіївці російські військові розстріляли сімейну пару місцевих мешканців: 44-річного Олександра Дубового та 41-річну Марію Півень. Раніше вбиті працювали на Авдіївському коксохімічному заводі.

Бойові дії

 У Кривому Розі внаслідок ракетного удару постраждала жінка, загорілася лісосмуга, у житловому будинку вибиті вікна.

Російський Білгород вкотре потрапив під обстріл. Внаслідок атаки дев'ять людей отримали поранення.

Українські прикордонники на Бахмутському напрямі Донецької області встановили український прапор між Курдюмівкою та Озорянівкою. Там досі знаходяться росвійська.

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