Россия готовится дополнительно мобилизовать 300 тысяч человек 1 июня — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Интерфакс-Украина

Россия на 1 июня готовит дополнительную мобилизацию 300 тысяч своих военнослужащих, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

«Могу сказать, что на 1 июня Россия готовит мобилизацию 300 тысяч дополнительных военных», — заявил Зеленский на пресс-конференции с президентом Финляндии в Киеве.

Отвечая на вопросы журналистов о том, какое количество новобранцев будет мобилизовано в украинскую армию в этом году, глава государства отметил, что «полмиллиона нам не нужно».

«Что касается отдельного количества людей, которые будут мобилизованы, не могу сказать … Полмиллиона нам не нужно», — сказал Зеленский.

Президент поблагодарил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского за проведенный аудит в армии, заявив, что «это важно, что он нашел силы внутри Вооруженных сил Украины, и соответствующее количество тех, кто не был на фронте, будут на фронте».

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что потребность в мобилизации в Украине составляет гораздо меньше полумиллиона человек.