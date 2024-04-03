Росія готується додатково мобілізувати 300 тисяч людей 1 червня — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Інтерфакс-Україна

Росія на 1 червня готує додаткову мобілізацію 300 тисяч своїх військовослужбовців, заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Можу сказати, що на 1 червня Росія готує мобілізацію 300 тисяч додаткових військових», — заявив Зеленський на пресконференції з президентом Фінляндії в Києві.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, скільки новобранців буде мобілізовано в українську армію цього року, глава держави зазначив, що «півмільйона нам не потрібно».

«Щодо окремої кількості людей, які будуть мобілізовані, не можу сказати… Півмільйона нам не потрібно», — сказав Зеленський.

Президент подякував головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському за проведений аудит в армії, заявивши, що «це важливо, що він знайшов сили всередині Збройних сил України, і відповідна кількість тих, хто не був на фронті, будуть на фронті».

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що потреба в мобілізації в Україні становить набагато менше півмільйона людей.