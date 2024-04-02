Третья штурмовая за месяц уничтожили более тысячи оккупантов под Авдеевкой

Под Авдеевкой Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Третья отдельная штурмовая бригада за март уничтожила 1033 оккупантов, еще 1796 – получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



«В течение марта бойцы Третьей штурмовой непрерывно уничтожали, жгли технику и стирали силы россиян о крепкую оборону наших подразделений», — говорится в сообщении.



Кроме того, военнослужащие ликвидировали огромное количество военной техники россиян, в частности, танки, боевые машины пехоты (БМП) и тяжелое вооружение. Также уничтожили несколько сотен FPV-дронов FPV и новейшие БПЛА.



Ранее мы писали, что по состоянию на утро вторника, 2 апреля, украинские военнослужащие уничтожили 780 российских оккупантов, а также огромное количество военной техники. С начала полномасштабной войны потери РФ составляют 443660 солдат.