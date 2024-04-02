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Третья штурмовая за месяц уничтожили более тысячи оккупантов под Авдеевкой

02 апреля 2024, 16:43

Третья штурмовая за месяц уничтожили более тысячи оккупантов под Авдеевкой

Третья штурмовая за месяц уничтожили более тысячи оккупантов под Авдеевкой

Под Авдеевкой Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Третья отдельная штурмовая бригада за март уничтожила 1033 оккупантов, еще 1796 – получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В течение марта бойцы Третьей штурмовой непрерывно уничтожали, жгли технику и стирали силы россиян о крепкую оборону наших подразделений», — говорится в сообщении.

Кроме того, военнослужащие ликвидировали огромное количество военной техники россиян, в частности, танки, боевые машины пехоты (БМП) и тяжелое вооружение. Также уничтожили несколько сотен FPV-дронов FPV и новейшие БПЛА.

Ранее мы писали, что по состоянию на утро вторника, 2 апреля, украинские военнослужащие уничтожили 780 российских оккупантов, а также огромное количество военной техники. С начала полномасштабной войны потери РФ составляют 443660 солдат. 

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