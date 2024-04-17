Повітряні сили України завдали удари по двох командних пунктах РФ

16 квітня ВПС України завдали авіаудари по зосередженню окупаційних військ та двох командних пунктах противника, повідомляє Генштаб ЗСУ.



«Українські ракетні війська вдарили по концентрації російських військ», - йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.



Сьогодні вночі, 17 квітня, у тимчасово окупованому Джанкої на півночі Криму пролунали вибухи й виникла пожежа.



Також українські військовослужбовці продовжують активно використовувати дрони по всій лінії фронту, завдаючи ударів по техніці та окопам російських загарбників.







Нагадаємо, ЗСУ ліквідували ще 920 російських окупантів, а також величезну кількість військової техніки. Наразі загальні втрати загарбників в особовому складі з початку повномасштабної війни склали вже близько 455 340 солдатів.