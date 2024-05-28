У Міноборони розповіли, яка кількість російських військ перебуває в Україні та поблизу її кордонів

Росія має близько 500 тисяч військових в Україні та поблизу її кордонів. Про це в інтерв'ю агентству Reuters повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
За словами Умєрова, РФ готується залучити ще 200-300 тисяч солдатів.
«Їхня мета – відкрити новий фронт на півночі, щоб почати використовувати всю свою живу силу, вогневу міць проти нас», – зазначив глава Міноборони.
Нагадаємо, що міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що винищувачі F-16 дуже скоро будуть доставлені в Україну.
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