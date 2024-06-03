Оператори ССО завдали удару по РЛС російських окупантів

Українські військовослужбовці вдарили по радіолокаційній станції «Каста-2Е2», яка належить російським окупантам. Відповідне відео з'явилося у пресслужбі Сил спеціальних операцій (ССО).



«Оператори ССО під час аеророзвідки на одному з операційних напрямів виявили місце розміщення російської рухомої радіолокаційної станції «Каста-2Е2», — йдеться в повідомленні.



У відомстві уточнили, що ця модель РЛС вважається надсучасним озброєнням, яке призначене для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей, зокрема тих, що літають на надмалих висотах.



Зазначимо, що РЛС «Каста» було помічено в Україні ще до повномасштабного вторгнення, у 2021 році на тимчасово окупованій території Луганської області. За уточненою інформацією, тоді загарбники завезли техніку для протидії ударним БПЛА.



Раніше ми писали, що в окупованому Луганську в ніч проти 28 травня ЗСУ вразили станцію радіо «Небо». Такого висновку дійшла OSINT-спільнота «Кіберборошно», проаналізувавши відео та фото з місця удару.