В прифронтовые регионы Украины передадут 17 генераторов

Украинским аграриям передадут генераторы. Фото: Министерство аграрной политики

Украинские аграрии из прифронтовых регионов получат 17 генераторов мощностью от 27 до 88 кВт. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.



«Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и при финансовой поддержке правительства Германии распределит генераторы, чтобы аграрии могли продолжать производство и обеспечивать население свежими продуктами питания даже во время отключений электроэнергии», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что ФАО уже передала 97 генераторов малым и средним предприятиям из Сумской, Черниговской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей.



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