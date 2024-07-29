В прифронтовые регионы Украины передадут 17 генераторов

Украинские аграрии из прифронтовых регионов получат 17 генераторов мощностью от 27 до 88 кВт. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
«Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и при финансовой поддержке правительства Германии распределит генераторы, чтобы аграрии могли продолжать производство и обеспечивать население свежими продуктами питания даже во время отключений электроэнергии», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что ФАО уже передала 97 генераторов малым и средним предприятиям из Сумской, Черниговской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей.
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