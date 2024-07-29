Прифронтовим регіонам України передадуть 17 генераторів

Українським аграріям передадуть генератори Фото: Міністерство аграрної політики

Українські аграрії з прифронтових регіонів отримають 17 генераторів потужністю від 27 до 88 кВт. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства аграрної політики та продовольства України.



«Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України та за фінансової підтримки уряду Німеччини розподілить генератори, щоб аграрії могли продовжувати виробництво та забезпечувати населення свіжими продуктами харчування навіть під час відключень електроенергії», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що ФАО вже передала 97 генераторів малим та середнім підприємствам із Сумської, Чернігівської, Донецької, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей.



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