На Донеччині в результаті обстрілів РФ загинули 2 особи, ще 8 отримали поранення

Російська армія минулої доби, 17 серпня, обстріляла населені пункти Донецької області. Внаслідок атак двоє людей загинули, також є постраждалі. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 17 серпня росіяни вбили 2 мешканців Донеччини: у Мирнограді та Торецьку», — написав він.



За словами Філашкіна, ще 8 людей отримали поранення.

З початку повномасштабної війни на Донеччині загинула 2161 особа, отримали поранення — 5666. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що в Краматорську рятувальники дістали з-під завалів потерпілого внаслідок російської атаки. У міській військовій адміністрації повідомили, що стан пораненого — тяжкий.