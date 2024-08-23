За 22 серпня росіяни вбили одного мешканця Донецької області – у селищі Мирне. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Ще вісім людей в області за добу отримали поранення: чотири – у селі Плещіївка, дві – у місті Костянтинівка, одна – у місті Торецьк та одна – у місті Новогродівка.

Нагадаємо, що у місті Мирноград Донецької області через наближення армії РФ закрили два райони, людей вивозять у бронекапсулах.