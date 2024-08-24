Главное за день: Армия РФ продвигается к Покровску. Клименко снова приехал на Донбасс

Политика



Президент США Джозеф Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине. Помимо этого Белый дом ввел санкции против топливно-энергетического и металлургического секторов, финансовой сферы и российского ОПК.



Общество



Бывший министр доходов и сборов Украины времен президентства Виктора Януковича Александр Клименко побывал на оккупированной Россией части Донбасса в качестве «инвестора» угольных предприятий. Накануне Дня шахтера он посетил подконтрольные ему угольные предприятия в Макеевке и Белореченском.



В Донецке уже не осталось шахт, добывающих уголь. C августа прекратила добычу последнее действующее угольное предприятие на территории города — Шахта имени Скочинского, которая переведена в режим водоотлива. Она неоднократно попадала под обстрелы.



Боевые действия



Российское военное командование не только не стало перебрасывать войска из-под города Покровск в Донецкой области после наступления ВСУ на Курскую область, но и усилило группировку в этом районе. Об этом пишет британское издание The Economist со ссылкой на источники в украинских силах безопасности.



Россияне ударили по Курахово из авиации, двое людей получили ранения. Разрушен спортивный комплекс «Олимпийский», где расположен 50-метровый открытый плавательный бассейн. Ранее бассейн являлся базой для олимпийской и паралимпийской подготовки. Благодаря местной ТЭС, бассейн круглый год подогревали до 29 градусов. Это позволяло всем желающим плавать в нем в любое время года.



В селе Богуславка Изюмского района Харьковской области в результате авиаудара, нанесенного ВС РФ в ночь на пятницу, погибли два человека, одна женщина пострадала.



После удара по парому в порту «Кавказ» временно закрыли Керченскую переправу, соединяющую оккупированный Крым и Краснодарский край. Отмечается, что переправу закрыли для устранения последствий удара по парому в порту «Кавказ».



Украинские военные опять атаковали нефтебазу в Пролетарске Ростовской области РФ, которую не могут потушить уже несколько дней, сообщило издание Baza. По словам источников, беспилотник попытался атаковать территорию нефтебазы около 5 утра. По предварительным данным, в результате падения дрона никто не пострадал.



В группировке «ДНР» заявили об обстреле Горловки вечером 23 августа. Есть повреждения домов в жилом массиве «Строитель», а также под удар попал «объект теплоснабжения».



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