У Курській області РФ ЗСУ знищили ще одну колону російських військ та понтонну переправу

ЗСУ знищили ще одну колону російських військових у Курській області. Скріншот відео

Ще одна колона російських військових та понтонна переправа знищені в Курській області Росії. Про це свідчать відео опубліковані очевидцями.

«Курська область, село Званне. Знищена інженерна споруда та дві групи інженерної техніки», — йдеться на каналі «Білгородська народна республіка», який опублікував кадри з місця. Стверджується, що кадри знято 28 серпня.

28 серпня на українських військових каналах також з'явилося відео із завданням ударів по військовій техніці у місцевості, схожій на місцевість на відео із села Званне.

«Російським понтонникам у Курщині дуже не щастить. Якось вони поїхали наводити переправу, але не доїхали. Спочатку відпрацював Старший брат, а потім інженерні машини спалили дронами», — йшлося у публікації блогера Стерненка.

Раніше повідомлялося, що Росія спробує відвоювати частину Курської області, яку контролюють українські військові, проте поки що Кремль зосереджений на окупації українського Покровська. Про це у середу, 28 серпня, сказав заступник директора ЦРУ Девід Коен на конференції з питань національної безпеки.