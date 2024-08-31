Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

У Курській області РФ ЗСУ знищили ще одну колону російських військ та понтонну переправу

31 серпня 2024, 15:53

У Курській області РФ ЗСУ знищили ще одну колону російських військ та понтонну переправу

ЗСУ знищили ще одну колону російських військових у Курській області. Скріншот відео ЗСУ знищили ще одну колону російських військових у Курській області. Скріншот відео

Ще одна колона російських військових та понтонна переправа знищені в Курській області Росії. Про це свідчать відео опубліковані очевидцями.

«Курська область, село Званне. Знищена інженерна споруда та дві групи інженерної техніки», — йдеться на каналі «Білгородська народна республіка», який опублікував кадри з місця. Стверджується, що кадри знято 28 серпня.

28 серпня на українських військових каналах також з'явилося відео із завданням ударів по військовій техніці у місцевості, схожій на місцевість на відео із села Званне.

«Російським понтонникам у Курщині дуже не щастить. Якось вони поїхали наводити переправу, але не доїхали. Спочатку відпрацював Старший брат, а потім інженерні машини спалили дронами», — йшлося у публікації блогера Стерненка.

Раніше повідомлялося, що Росія спробує відвоювати частину Курської області, яку контролюють українські військові, проте поки що Кремль зосереджений на окупації українського Покровська. Про це у середу, 28 серпня, сказав заступник директора ЦРУ Девід Коен на конференції з питань національної безпеки.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
ВСУ Російські військові Курська область Знищення Колона техніки РФ

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
11:09
Російські війська 19 разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу: 2 особи загинули, 9 поранено
08:45
Карлівка на Донеччині перейшла під контроль росіян
23:43
Головне за день: Бої на околицях Селідового. Авіаудар по центру Харкова
23:20
СБУ повідомила про підозру путінському куратору окупованих територій України Сергію Кірієнку
21:16
РФ створює на Запоріжжі новий батальйон. У Маріуполі два роки чекають на ремонт будинків: дайджест ►
18:32
Дітей годувати нічим: на окупованій Донеччині не профінансували харчування у школах та дитсадках
16:48
У «ДНР» звільнили «міністра освіти» перед 1 вересня
15:44
ДТП у Донецьку: дві машини згоріли, є постраждалі
11:15
Російські військові 13 разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу
10:07
З окупованих Росією територій до України повернулися 14 дітей
08:45
Вночі дрони атакували три регіони РФ та окупований Крим
23:26
Головне за день: Просування росармії на покровському напрямі. У РФ другу добу горить нафтобаза
21:44
«Суд» виніс «вирок» мешканці Луганщини, яку окупанти звинуватили у підриві ексфінансиста голови угруповання «ЛНР»
17:30
Бійці 24 ОМБр та ресурс DeepState спростували інформацію про 40-відсотковий контроль Часового Яру військами РФ
13:40
На териконі у районі Михайлівки у Покровському районі українські військові дроном збили прапор РФ
12:47
Минулої доби війська РФ ударили по дванадцяти населеним пунктам Донецької області
11:59
Армія РФ просунулась у Новогродівці, Торецьку та Михайлівці Донецької області — DeepState
11:35
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
09:59
У 24-й бригаді розповіли про ситуацію в Часовому Яру
23:40
Головне за день: Росармія намагається оточити Вугледар. БПЛА атакували нафтобази в РФ
усі новини
15:53
У Курській області РФ ЗСУ знищили ще одну колону російських військ та понтонну переправу
14:10
Щонайменше 5 людей загинули сьогодні через обстріл Часового Яру
12:35
ППО збила 24 дрони противника 31 серпня
11:58
Україна розгорнула біля Покровська одну зі своїх наступальних бригад — Forbes
11:09
Російські війська 19 разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу: 2 особи загинули, 9 поранено
10:15
Українська ППО збила всі ударні дрони РФ, що летіли на Київ
09:44
Колумбійців, які воювали за Україну, Венесуела видала Росії
08:45
Карлівка на Донеччині перейшла під контроль росіян
00:20
Масований обстріл Харкова: кількість загиблих зросла до семи людей, поранених – до 77
23:43
Головне за день: Бої на околицях Селідового. Авіаудар по центру Харкова
23:20
СБУ повідомила про підозру путінському куратору окупованих територій України Сергію Кірієнку
22:28
ЗСУ розбили штурмову групу військ Росії на Торецькому напрямку: взяті в полон кілька окупантів
21:56
Під вогнем російських військ: у Селидовому поліцейські врятували сім'ю з дитиною
21:23
Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряних сил ЗСУ. Хто призначений виконувачем обов'язків
21:16
РФ створює на Запоріжжі новий батальйон. У Маріуполі два роки чекають на ремонт будинків: дайджест ►
19:34
Десантники ЗСУ відбили масований наступ армії РФ на Курахівському напрямку: розгромлена колона бронетехніки
18:32
Дітей годувати нічим: на окупованій Донеччині не профінансували харчування у школах та дитсадках
17:11
Росіяни прицільно обстріляли медиків на Донеччині: зруйнований пункт бригади «швидкої допомоги»
16:49
Росіяни вдарили по центру Харкова, є загиблі та поранені
16:48
У «ДНР» звільнили «міністра освіти» перед 1 вересня
усі новини
ВІДЕО
ЗСУ знищили ще одну колону російських військових у Курській області. Скріншот відео У Курській області РФ ЗСУ знищили ще одну колону російських військ та понтонну переправу
31 серпня, 15:53
Полонені російські військові на Торецькому напрямку. Фото: кадри з відео ЗСУ розбили штурмову групу військ Росії на Торецькому напрямку: взяті в полон кілька окупантів
30 серпня, 22:28
Порятунок сім'ї у Селидовому. Фото: кадр із відео Під вогнем російських військ: у Селидовому поліцейські врятували сім'ю з дитиною
30 серпня, 21:56
РФ створює на Запоріжжі новий батальйон. У Маріуполі два роки чекають на ремонт будинків: дайджест ► РФ створює на Запоріжжі новий батальйон. У Маріуполі два роки чекають на ремонт будинків: дайджест ►
30 серпня, 21:16
Масований наступ російської армії на Курахівському напрямку. Фото: кадр із відео Десантники ЗСУ відбили масований наступ армії РФ на Курахівському напрямку: розгромлена колона бронетехніки
30 серпня, 19:34
Пожежа у багатоповерховому будинку Харкова після російського удару. Скріншот відео Росіяни вдарили по центру Харкова, є загиблі та поранені
30 серпня, 16:49

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір