Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Армия РФ ранила трех людей в Покровске, в город долетает ствольная артиллерия — глава ГВА

03 сентября 2024, 14:20

Армия РФ ранила трех людей в Покровске, в город долетает ствольная артиллерия — глава ГВА

Россияне ударили по Покровску.Фото:Покровская городская военная администрация Россияне ударили по Покровску.Фото:Покровская городская военная администрация

Российские военные обстреливают Покровск с помощью ствольной артиллерии. В результате обстрела 2 сентября трое людей получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.

«Около 19:00 часов вечера произошел очередной обстрел Покровска, в результате которого ранения различной степени тяжести получили 3 человека», — говорится в сообщении.


Все пострадавшие доставлены в Добропольскую городскую больницу. Одна девушка находится в достаточно тяжелом состоянии из-за сложного ранения ноги.

Начальник Покровской ГВА Сергей Добряк в очередной раз призвал жителей эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

«Покровск готовится к обороне и вскоре горожане это увидят. Но еще раз прошу не медлить с эвакуацией и не откладывать на долгое время переезд в более безопасные регионы. От этого зависят ваши жизни и ваших близких. Особую прошу обратить внимание на помощь в эвакуации маломобильным людям, которые не в состоянии самостоятельно о себе позаботиться. Их и малолетних жителей громады надо эвакуировать в первую очередь!» — резюмировал Добряк.

Ранее мы писали, что в  Покровске продолжается принудительная эвакуация семей с детьми, известно, что по состоянию на 2 сентября в городе остается около 30 тысяч жителей, в частности, детей — 1365. 

Кроме того, 2 сентября получил ранения машинист локомотивного депо в Покровске

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Донецкая область Покровск
События
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
13:00
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
23:25
Главное за день: Армия РФ приближается к Покровску. Обстрелы Киева, Сум и Харькова
22:40
«ДНР» заявила о ранении жителя поселка под Донецком
20:00
На оккупированной территории Луганщины тушат крупный пожар — есть жертвы среди населения
16:58
В оккупированном Мариуполе партизаны устроили диверсию на железной дороге: движение поездов приостановлено
10:13
Вблизи Северодонецка возник масштабный лесной пожар: огонь перекинулся на окрестности города, сгорели десятки домов – ОВА
22:16
Главное за день: Очередной удар по Харькову. Войска РФ захватили Парасковиевку в Донецкой области
12:35
Войска РФ захватили Парасковиевку в Донецкой области — DeepState
23:03
Главное за день: Атака на Часов Яр. В Харькове увеличилось число погибших
11:09
Российские войска 19 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за сутки: 2 человека погибли, 9 ранены
08:45
Карловка в Донецкой области перешла под контроль россиян
23:43
Главное за день: Бои на окраинах Селидово. Авиаудар по центру Харькова
23:20
СБУ сообщила о подозрении путинскому куратору оккупированных территорий Украины Сергею Кириенко
21:16
РФ создает на Запорожье новый батальон. В Мариуполе два года ждут ремонта домов: дайджест ►
18:32
Детей кормить нечем: на оккупированной Донетчине не профинансировали питание в школах и детсадах
16:48
В «ДНР» уволили «министра образования» перед 1 сентября
15:44
ДТП в Донецке: две машины сгорели, есть пострадавшие
11:15
Российские военные 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за сутки
10:07
С оккупированных Россией территорий в Украину вернулись 14 детей
08:45
Ночью дроны атаковали три региона РФ и оккупированный Крым
все новости
16:47
В сети появились фото последствий сегодняшнего обстрела Константиновки
16:20
Масштабный пожар в нацпарке «Святые горы»: общая площадь возгорания 5000 га, повреждены более 30 домов
15:47
Украинские десантники отбили наступление колонны техники РФ на Кураховском направлении: в ВСУ показали видео
15:22
Десятки погибших: Президент, Минобороны и МВД рассказали о последствиях ракетных ударов РФ по институту связи в Полтаве
15:11
Будет ли работать «Укрпочта» в Покровске: ответ гендиректора компании
14:26
Россия ударила по военному институту связи в Полтаве
14:20
Армия РФ ранила трех людей в Покровске, в город долетает ствольная артиллерия — глава ГВА
13:23
Украинские военные под Покровском могут оказаться в окружении — Forbes
13:00
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
12:02
Оккупанты из артиллерии атаковали Покровск: пострадал работник «Укрзализныци»
11:57
В Константиновке прозвучали мощные взрывы
10:57
Пожар в национальном природном парке «Святые горы» на Донетчине тушат третьи сутки
10:41
Российские военные усилили давление на Кураховском направлении в Донецкой области — Генштаб ВСУ
09:59
Разрушены жилые дома, есть погибшие: армия РФ за сутки 17 раз обстреляла Донетчину
09:57
Иран передаст России баллистические ракеты уже в ближайшее время — Bloomberg
09:39
ПВО Украины сбила ночью 27 ударных БпЛА «Шахед»
09:05
Ракетный удар по Запорожью: погибли двое человек
08:20
Силы обороны восстановили позиции на юго-западе Новогродовки в Донецкой области — ISW
07:52
В России сообщили об атаке беспилотников на аэродром в Твери
23:59
Глава «Укрэнерго» Кудрицкий уволен
все новости
ВИДЕО
Наступление колонны техники РФ на украинские позиции на Кураховском направлении. Фото: кадр из видео Украинские десантники отбили наступление колонны техники РФ на Кураховском направлении: в ВСУ показали видео
03 сентября, 15:47
Россияне сегодня нанесли ракетный удар по военному училищу в Полтаве. Фото: соцсети Россия ударила по военному институту связи в Полтаве
03 сентября, 14:26
Военный аэродром в российский Твери атаковали ударные дроны. Фото: Defense News В России сообщили об атаке беспилотников на аэродром в Твери
03 сентября, 07:52
Спасение раненых в Курахово. Фото: кадр из видео Массированный обстрел центра Курахово: в полиции показали кадры, как спасали раненых людей под ударами РФ
02 сентября, 15:38
Уничтожения штурмовых групп ВС РФ на Кураховском направлении. Фото: кадр из видео Десантники ВСУ отбили штурмы россиян на Кураховском направлении: уничтожены несколько групп армии РФ
02 сентября, 15:09
Масштабный лесной пожар в Национальном природном парке «Святые горы». Фото: кадр из видео На Донетчине в Национальном парке «Святые горы» возник масштабный пожар: огонь уничтожил 1500 га леса и перекинулся на дома
02 сентября, 12:50

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор