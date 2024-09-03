Армия РФ ранила трех людей в Покровске, в город долетает ствольная артиллерия — глава ГВА

Россияне ударили по Покровску.Фото:Покровская городская военная администрация

Российские военные обстреливают Покровск с помощью ствольной артиллерии. В результате обстрела 2 сентября трое людей получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



«Около 19:00 часов вечера произошел очередной обстрел Покровска, в результате которого ранения различной степени тяжести получили 3 человека», — говорится в сообщении.



Все пострадавшие доставлены в Добропольскую городскую больницу. Одна девушка находится в достаточно тяжелом состоянии из-за сложного ранения ноги.



Начальник Покровской ГВА Сергей Добряк в очередной раз призвал жителей эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.



«Покровск готовится к обороне и вскоре горожане это увидят. Но еще раз прошу не медлить с эвакуацией и не откладывать на долгое время переезд в более безопасные регионы. От этого зависят ваши жизни и ваших близких. Особую прошу обратить внимание на помощь в эвакуации маломобильным людям, которые не в состоянии самостоятельно о себе позаботиться. Их и малолетних жителей громады надо эвакуировать в первую очередь!» — резюмировал Добряк.



Ранее мы писали, что в Покровске продолжается принудительная эвакуация семей с детьми, известно, что по состоянию на 2 сентября в городе остается около 30 тысяч жителей, в частности, детей — 1365.



Кроме того, 2 сентября получил ранения машинист локомотивного депо в Покровске.