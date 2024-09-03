Армія РФ поранила трьох людей у Покровську, до міста долітає ствольна артилерія — глава МВА

Росіяни вдарили по Покровську. Фото: Покровська міська військова адміністрація

Російські військові обстрілюють Покровськ за допомогою ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу 2 вересня троє людей отримали поранення. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«Близько 19:00 години вечора стався черговий обстріл Покровська, внаслідок якого поранення різного ступеня тяжкості отримали 3 особи», — йдеться у повідомленні.



Усіх постраждалих доставлено до Добропільської міської лікарні. Одна дівчина перебуває у досить тяжкому стані через складне поранення ноги.



Начальник Покровської МВА Сергій Добряк вкотре закликав мешканців евакуюватися до безпечніших регіонів України.



«Покровськ готується до оборони, і незабаром городяни це побачать. Але ще раз прошу не зволікати з евакуацією та не відкладати на довгий час переїзд у безпечніші регіони. Від цього залежать ваші життя та ваші близькі. Особливу прошу звернути увагу на допомогу в евакуації маломобільним людям, які не в змозі самостійно потурбуватися про себе. Їх та малолітніх мешканців громади треба евакуювати насамперед!» — резюмував Добряк.



Раніше ми писали, що у Покровську триває примусова евакуація сімей з дітьми, відомо, що станом на 2 вересня у місті залишається близько 30 тисяч мешканців, зокрема дітей – 1365.



Крім того, 2 вересня отримав поранення машиніст локомотивного депо у Покровську.