РФ знову вдарила по Костянтинівці: є жертва та постраждалі

Росіяни обстріляли Костянтинівку. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти 11 вересня вкотре атакували Костянтинівку. Цього разу один загиблий та постраждалі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За інформацією Філашкіна, внаслідок російської атаки одна людина загинула, п'ятеро цивільних — отримали поранення.



Таким чином, російська армія двома ударами по місту вже вбила 3 особи та поранила 5 людей.



На місці обстрілів працюють усі відповідальні служби.



Раніше ми писали, що росіяни вдень 11 вересня атакували Костянтинівку. Загинули дві жінки.