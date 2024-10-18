Солдати Північної Кореї будуть воювати проти України вже з листопада

1 листопада військові КНДР воюватимуть проти України. Фото: ГУР

Російська Федерація готує понад 11 тисяч військових з Північної Кореї для війни в Україні. Наразі вони проходять підготовку, а до бойових дій будуть готові у листопаді. Про це повідомив начальник Головного управління української розвідки МОУ Кирило Буданов, повідомляє видання War Zone.



«Вони будуть готові (воювати в Україні) 1 листопада», — зазначив він.



За інформацією Буданова, північнокорейські війська будуть використовувати російську техніку та боєприпаси. Перший загін з 2600 солдатів вирушить до Курська, проте, до якого регіону відправлять решту військових — поки що невідомо.



«У нас зараз немає повної картини», — резюмував начальник ГУР.



Раніше ми писали, що глава Кремля Володимир Путін вніс на розгляд до Державної думи законопроект про ратифікацію договору про «всеосяжне стратегічне партнерство» між РФ та КНДР .



Крім того, всього в РФ зараз проходять навчання кілька тисяч військових із КНДР, до кінця року їх можуть відправити в Україну.



Для цього у складі російської бригади формується батальйон із північнокорейських солдатів.