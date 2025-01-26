Один человек погиб и один пострадал в результате российских ударов по Донетчине

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия за минувшие сутки, 25 января, в очередной раз атаковала Донецкую область. Известно, что один человек погиб в Покровске, еще один человек пострадал в селе Богатырь. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 25 января россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Покровске», — отметил он.



По словам Филашкина, еще 1 человек получил ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 2936 человек. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что за 24 января полицейские в Донецкой области зафиксировали 2 449 российских ударов по линии фронта и жилому сектору.