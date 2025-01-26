Одна людина загинула та одна постраждала внаслідок російських ударів по Донеччині

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 25 січня, в черговий раз атакувала Донецьку область. Відомо, що одна людина загинула у Покровську, ще одна людина постраждала у селі Богатир. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 25 січня росіяни вбили 1 жителя Донецької області — в Покровську», — зазначив він.



За словами Філашкіна, ще одна людина отримала поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 2936 людей. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що за 24 січня поліцейські на Донеччині зафіксували 2 449 російських ударів по лінії фронту та житловому сектору.