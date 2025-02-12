Оккупанты за сутки несколько раз ударили по Покровской громаде: десятки поврежденных домов

Российские войска 10 и 11 февраля наносили удары по жилой застройке Покровска Донецкой области. В результате атак повреждены десятки домов. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



От экстренных служб поступила информация, что 10 февраля около 22:00 в результате обстрела FPV-дроном в городе Родинское поврежден многоквартирный дом. Без пострадавших.



В ведомстве отметили, что 11 февраля 05:00 утра россияне сбросили ФАБ-250 на восточную часть Покровска. В результате атаки разрушено около 10 жилых домов и хозяйственные постройки. Информации о пострадавших не поступало.



В 06:00 российские войска из артиллерии обстреляли многоквартирный дом северной части Покровска. Повреждены фасад и окна домов. Информации о пострадавших не поступало.



В ночь с 11 на 12 февраля произошел вражеский артобстрел центральной части Покровска, в результате которого поврежден жилой дом. Без пострадавших.



Ранее мы писали, что за 11 февраля российские войска ранили трех мирных жителей в Константиновке.