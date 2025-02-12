Окупанти за добу декілька разів вдарили по Покровській громаді: десятки пошкоджених будинків

Російські війська 10 та 11 лютого завдавали ударів по житловій забудові Покровська Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено десятки будинків. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



Від екстрених служб надійшла інформація, що 10 лютого близько 22:00 внаслідок обстрілу FPV-дроном у місті Родинське пошкоджено багатоквартирний будинок. Без постраждалих.



У відомстві зазначили, що 11 лютого о 05:00 ранку росіяни скинули ФАБ-250 на східну частину Покровська. Внаслідок атаки зруйновано близько 10 житлових будинків та господарські будівлі. Інформації щодо постраждалих не надходило.



О 06:00 російські війська з артилерії обстріляли багатоквартирний будинок північної частини Покровська. Пошкоджено фасад та вікна будинків. Інформації щодо постраждалих не надходило.



У ніч із 11 на 12 лютого стався ворожий артобстріл центральної частини Покровська, внаслідок якого пошкоджено житловий будинок. Без постраждалих.



Раніше ми писали, що за 11 лютого російські війська поранили трьох мирних жителів у Костянтинівці.