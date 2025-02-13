Россия продолжает заочно преследовать бывших украинских топ-чиновников

Следственные органы России заявили, что расследуют действия украинских должностных лиц. Их обвиняют в начале боевых действий на Донбассе в 2014 году, когда российские военные под видом «добровольцев» зашли на территорию Украины.



В рамках этого процесса заочно предъявлены обвинения Виктору Шокину (генеральный прокурор Украины в 2015–2016 годах) и Виктору Назаренко (глава Государственной пограничной службы Украины в 2014–2017 годах). Обоих якобы разыскивают.



По версии следствия, будучи членами Совета национальной безопасности и обороны Украины, они принимали решения, которые привели к боевым действиям на Донбассе.



Кроме этого, российские следственные органы открыли еще один филиал в оккупированном Донецке. Так, создано 7-е следственное управление Следкома РФ. Утверждается, что это сделано для того, чтобы расследовать «сложные и многоэпизодные дела», связанные с боевыми действиями на Донбассе.

Ранее российское министерство внутренних дел объявило в розыск сразу двух президентов Украины, — действующего — Владимира Зеленского и пятого — Петра Порошенко.



Также МВД России объявило в розыск председателя Международного уголовного суда Петра Хофманьского, его заместительницу Лус дель Кармен Ибаньес Каррансу и судью Бертрама Шмитта.