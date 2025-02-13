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Росія продовжує заочно переслідувати колишніх українських топ-чиновників

13 лютого 2025, 15:30

Росія продовжує заочно переслідувати колишніх українських топ-чиновників

Слідчі органи Росії заявили, що розслідують дії українських посадовців. Їх називають одними з винуватців бойових дій на Донбасі в 2014 році, коли російські військові під виглядом «добровольців» зайшли на територію України.

У рамках цього процесу заочно поставлено звинувачення Віктору Шокіну (генеральний прокурор України у 2015–2016 роках) та Віктору Назаренко (глава Державної прикордонної служби України у 2014–2017 роках). Обох нібито розшукують.

За версією слідства, бувши членами Ради національної безпеки та оборони України, вони ухвалювали рішення, які призвели до бойових дій на Донбасі.

Окрім цього, російські слідчі органи відкрили ще одну філію в окупованому Донецьку. Так, створено 7 слідче управління Слідкому РФ. Стверджується, що це зроблено для того, щоб розслідувати «складні та багатоепізодні справи», пов’язані з бойовими діями на Донбасі.

Раніше російське міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук одразу двох президентів України, чинного Володимира Зеленського і п'ятого Петра Порошенка.

Також МВС Росії оголосило у розшук голови Міжнародного кримінального суду Петра Хофманського, його заступницю Лус дель Кармен Ібаньєс Каррансу та суддю Бертрама Шмітта.

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Віктор Шокін Віктор Назаренко

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