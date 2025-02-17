Окупанти вбили двох мирних жителів у Донецькій області

За 16 лютого російські війська вбили двох жителів Донецької області в місті Білицьке. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Від початку повномасштабного вторгнення загальна кількість жертв серед мирного населення Донеччини (без урахування тимчасово окупованих Маріуполя і Волновахи) досягла 2 963 загиблих і 6 707 поранених.
Росія продовжує атакувати населені пункти Донеччини, знищуючи цивільну інфраструктуру та вбиваючи мирних жителів.
Раніше повідомлялося, що українські військовослужбовці звільнили село Піщане Покровського району Донецької області.
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