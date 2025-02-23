США та Україна домовляються про права на корисні копалини: чого чекати від угоди

Україна та США продовжують переговори щодо меморандуму про допомогу та розробки природних ресурсів.



Київ наполягає на включенні в документ гарантій безпеки, а Вашингтон підтверджує готовність інвестувати без обтяження країни новими боргами. У рамках підготовки угоди Україна розпочала аудит надр та планує захист легального бізнесу у видобувній сфері. Президент Володимир Зеленський запропонував створити спільний фонд 50/50, включаючи заморожені російські активи, а американська сторона очікує на підписання документа вже цього тижня.



«Новини Донбасу» зібрали головні тези щодо угоди США та України за підсумками першого дня форуму «Україна: 2025 рік».

Переговори щодо меморандуму зі США про допомогу та розробку природних ресурсів в Україні продовжуються

З боку США переговори веде команда радника з питань національної безпеки Майкла Волца, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Зараз, до речі, в нашій групі є і міністри, і представники наших компаній, і голова Офісу — вони зараз на зв'язку з Уолтцем і з його командою, вони спілкуються про угоду. Немає вже 500 млрд — мені здається, немає й відсотків поки що. Ну, бачите, ми рухаємося вперед, все нормально», — заявив Зеленський на прес-конференції у Києві.

Пізніше він уточнив, що йдеться саме про меморандум, а не про повноцінну угоду.

Президент також наголосив на необхідності включення до документа гарантій безпеки від США, зазначивши, що на цей час цей пункт відсутній.

«Гарантіями безпеки можуть бути й економічні угоди, але не просто економічна угода, а економічна угода між нашими державами як частина гарантій безпеки. Тому потрібно, щоб у угоді було те, чого поки що немає — це гарантії безпеки, які ми отримуватимемо від Сполучених Штатів», — додав Зеленський.

Своєю чергою керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про конструктивний раунд переговорів, у якому взяли участь перший віцепрем'єр — міністерка економіки Юлія Свириденко та віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанишина. З боку США переговори вели міністр фінансів Скотт Бессент, радник президента з питань нацбезпеки Майкл Волц, а також представники команди віцепрезидента Джея Ді Венса.

«Просуваємось у роботі. Конструктивна розмова. США — наші партнери і ми вдячні американському народу, вдячні за двопартійну підтримку — ви з нами всі три роки вторгнення росіян», — зазначив Єрмак.

Україна проводить аудит надр у рамках підготовки меморандуму

Як повідомив Володимир Зеленський, Україна розпочала аудит своїх природних ресурсів, що стане частиною угоди із США. При цьому держава має намір захищати бізнес, що легально займається видобутком.

«Ліцензіатів чимало в Україні. Ця вся історія (із укладенням меморандуму про розробку копалин із США, — ред.) у будь-якому разі нам допоможе. По-перше, всі наші служби, які ніколи не займалися такою серйозною юридичною боротьбою, наприкінці проведуть реальний аудит (існуючих ліцензій — ред.). І це вже відбувається», — зазначив президент.

За його словами, останні значні розробки з корисними копалинами в Україні проводилися 50-60 років тому.

«Тобто це дає можливість нам навести лад: що є, скільки це коштує, кому належить. І тут будуть відповідні рішення: законно щось належить, щось незаконно, ліцензії, що сплять, робітники. Там, де все справедливо і бізнес цим займається, захищатимемо їх. Для нас це потрібне. Там де сплячі ліцензії та хтось щось пограбував, будемо це повертати. Для нас це важливо», — заявив Зеленський.

США не набуватимуть прав власності і не обтяжать Україну боргами

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у статті для Financial Times, що США інвестуватимуть в Україну без отримання права власності на її активи та без створення боргового тягаря.



Він зазначив, що в обговоренні меморандуму було багато дезінформації.

«Давайте також чітко усвідомлюємо, що це не є. США не набуватимуть прав власності на фізичні активи в Україні. Вони також не обтяжуватимуть Україну новими боргами», — наголосив міністр.

За його словами, інноваційний підхід президента США Дональда Трампа передбачає нову модель міжнародного співробітництва.



Щоб створити довгострокову цінність, США мають інвестувати разом із народом України. Це дозволить обом сторонам отримати максимальний зиск, додав Бессент.



Він пояснив, що доходи, отримані Україною від природних ресурсів та інфраструктурних проєктів, спрямовуватимуться до спеціального фонду для довгострокового відновлення країни. США при цьому збережуть економічні та управлінські права у майбутніх інвестиціях.



Міністр також зазначив, що під час візиту до Києва зустрівся з представниками американських компаній, які працюють в Україні, а також із тими, хто готовий брати участь у відновленні економіки.

Зеленський пропонує спільний фонд 50/50 та використання заморожених активів РФ

Український президент запропонував, щоб США та Україна вкладали у фонд по 50%, а заморожені російські активи стали частиною українського вкладу.

«Я вважаю, що це чесно. І далі ми можемо вкладати, безперечно, гроші від заморожених російських активів. І це наші гроші. Саме наші. Чи не з партнерами. А чисто українські гроші», — зазначив Зеленський.

Він пояснив, що такі інвестиції дадуть змогу оперативно запустити фонд.

«Це може бути швидке інвестування. Ось, наприклад, якщо від ліцензії сьогодні передавати гроші у фонд, то знаєте, скільки ми отримуємо? Десь 60 мільярдів, так, гривень. Мені здається, десь близько 2 мільярдів доларів на рік. Тобто зараз ви розумієте, чому я не міг визнати борг, якби ви взяли 500 мільярдів і повертали щороку по 2 мільярди, так? Тобто це 250 років просто запам'ятати цей фонд. Тому, а гроші від заморожених активів вони швидкі. Ми можемо взяти, наприклад, 50 мільярдів, Сполучені Штати можуть нам дати допомогу 50 мільярдів, ми наповнимо цей фонд по 50 мільярдів, там буде 100 мільярдів, ми 100 мільярдів вкладатимемо у видобуток та у розвиток української економіки. Так мені це зрозуміло», — пояснив він.

Президент наголосив, що угода має бути підписана до зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним.

«Для того, щоб усе знати, весь задум США, і як ця угода може бути гарантіями безпеки, з точки зору США, для цього нам потрібно зустрітися та проговорити це. Я вважаю, що ця зустріч має бути справедливою. Отже, до зустрічі Трампа з Путіним», — заявив Зеленський.

Запаси критично важливих матеріалів на окупованих територіях оцінюються у 350 млрд доларів

За даними міністерства економіки України, запаси критично важливих матеріалів на тимчасово окупованих територіях оцінюють приблизно в 350 млрд доларів.

«Перед нами стоїть велике завдання оновити геологічну інформацію і, звісно, залучити інвесторів до переробної промисловості. Ми володіємо інформацією, що на тимчасово окупованій території є критичні матеріали на суму близько 350 млрд доларів», — повідомила віце-прем'єр Юлія Свириденко.

За її словами, Україні необхідно не лише експортувати сировину, а й розвивати переробну промисловість.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що американські та європейські інвестиції в Україну, зокрема в її корисні копалини, розглядаються як певний елемент гарантії безпеки.

США очікують підписання угоди до кінця тижня

Спеціальний посланник США Стів Уіткофф заявив, що угода про права на українські корисні копалини може бути підписана вже цього тижня.

«Ця угода багато в чому стосується відшкодування за все, що ми зробили в ім'я українського народу. І так це бачить президент (Трамп, ред.). Я чекаю на підписання угоди цього тижня», — заявив він в ефірі CNN.

За його словами, раніше Зеленський вагався з ухваленням рішення, але тепер, після прямого послання від Трампа, угода буде підписана.

Зеленський: меморандум має бути взаємовигідним

Президент України наголосив, що документ має враховувати інтереси обох сторін.

«У стратегічних партнерів має бути бажання підписувати угоду. Угода має (бути такою, ред.), щоб і в Сполучених Штатах Америки бачили, що вони не просто дають гроші Україні, що вони отримують ці гроші і можуть підняти економіку, і що це може бути гарантіями безпеки», — зазначив він.

Зеленський висловив сподівання, що меморандум стане взаємовигідним для обох країн.

«Угода між нами та партнерами хочу, щоб була без скандалу, а навпаки, щоб була win-win для наших народів. Або для американського бізнесу, і для нашого бізнесу, і для народу. І я вважаю, що таку угоду треба підписувати. Щоб це був і захист, і щоб вибачте за таке слово задоволення отримати від партнерських відносин. Тому що це вже не партнерство, якщо немає задоволення», — сказав він.

Раніше Майк Волц, коментуючи останні різкі заяви Дональда Трампа на адресу України, вказав на ескалацію риторики та опір Києва угодам щодо розробки українських природних ресурсів.