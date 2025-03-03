Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

«Не даем россиянам возможности обходить с флангов»: в ВСУ рассказали о ситуации на Торецком направлении

03 марта 2025, 18:41

«Не даем россиянам возможности обходить с флангов»: в ВСУ рассказали о ситуации на Торецком направлении

Ситуация на Торецком направлении. Фото: карта DeepState Ситуация на Торецком направлении. Фото: карта DeepState

Российские войска за счет подразделений 150-й мотострелковой бригады ВС РФ усиливают Торецкое направление. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец.

По его словам, эти подразделения перебазируют из Кураховского направления.

«Почему это происходит? То ли для усиления, то ли для того, чтобы представителей 132-й мотострелковой бригады ВС РФ заменить из-за вранья – они рассказывали о захвате Торецка, но до сих пор этого не сделали. Поэтому усилилась составляющая живой силы противника, а также отмечаем стабильное использование артиллерийских обстрелов. Если, например, мы берем конец января – начало февраля, то были лавинообразные цифры: сегодня 38 обстрелов, завтра 68, потом 96 и снова 38. То есть не было какой-то устойчивой цифры. Если мы говорим о последней неделе – это 100+ обстрелов. То есть составляющая выровнялась до систематических обстрелов», – рассказал Запорожец.

Спикер ОТГ «Луганск» отметил, что украинские войска не дают оккупантам возможности с флангов обходить свои силы.

«То есть в южной части направления действует «Азов», вверху – 28-я бригада и смежные подразделения 28-й и 93-й бригад. Мы не даем им с флангов «разойтись» и «дожать» город. В конце января – начале февраля они накапливали личный состав в поселке Пивничное, оттуда пешком 3-3,5 километра шли до центра Торецка, а потом уже – на юг и север. Основные оборонительные узлы – это шахты «Центральная» и «Торецкая». То есть они аккумулировались в центре и штурмовые действия направляли на эти оборонительные рубежи. А потом мы при возможности начали уничтожать технику, которая их подвозила, прямо в Пивничном. И они решили: зачем мы возим технику в Пивничное, если ее все равно уничтожат, лучше мы нормально загрузимся и будем ехать в центр города. И такую тактику они начали использовать. То есть доставка личного состава непосредственно в центр. И уже от центра города их штурмовые действия сосредоточены на север и юг», – добавил он.

Запорожец сказал, что ежедневно 10+ активных штурмовых действий фиксируют в Торецке.

«Остальное – это населенные пункты, которые расположены рядом», – заявил спикер ОТГ «Луганск».

Напомним, что украинские снайперы уничтожили группы российских военных на Покровском направлении.

ТЕГИ

Люди
Дмитрий Запорожец
Места
Кураховское направление Торецкое направление
Организации
Всу Армия РФ
Прочее
Война Техника обстрелы ситуация на фронте Тактика Штурмы Фланги
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
09:15
В Крыму Росгвардия охраняет раненых, чтобы они не сбежали
08:56
В Мариуполе оккупанты требуют плату за место на кладбище
15:59
МАГАТЭ впервые провело ротацию сотрудников ЗАЕС через оккупированные территории: в МИД отреагировали
15:50
Пропавшие после бунта: российских военных насильно отправили в оккупированный Луганск
14:48
«ДНР» установила единый тариф на жилье: люди возмущены
18:18
Оккупанты переодеваются в гражданскую одежду возле ЛБС
17:27
В Украине могут не признать образование по некоторым специальностям с ВОТ: список
14:38
Партизаны подорвали автомобиль с сотрудником ФСБ в оккупированном Мариуполе: он в реанимации
13:06
ВСУ атаковали важные объекты РФ и склад хранения боеприпасов россиян на захваченной Донетчине
11:53
В Лисичанске оккупанты попытались подать воду: в городе ряд порывов и замерзли трубы – ОВА
10:41
ФСБ усилила репрессии в оккупированном Мариуполе: в «АТЕШ» рассказали, с чем это связано
23:00
Главное за день: Россия предложила США потенциальное соглашение. Удар по Константиновке
16:28
Бывшего судью из Новоазовска приговорили к 15 годам лишения свободы
16:00
Пропаганда под видом игры: донецким школьникам дали пострелять по чучелам с лицами западных политиков
15:49
В Мариуполе российские захватчики вернули название улицы Азовстальской
13:46
Россия создала новый фильтрационный лагерь на оккупированной территории
13:37
Дрон повредил радиолокационную станцию ПВО РФ в оккупированном Крыму
13:17
Спикер Путина назвал аннексированные территории Украины «неотъемлемой частью» РФ
11:42
Оккупанты похищают и перепродают авто жителей ВОТ Запорожья и Херсонщины
09:33
Россия предложила США сделку по редкоземельным металлам, залегающих в Донецкой и Запорожской областях
все новости
18:41
«Не даем россиянам возможности обходить с флангов»: в ВСУ рассказали о ситуации на Торецком направлении
17:33
Украинские снайперы уничтожили группы российских военных на Покровском направлении: кадры
17:15
В Британии заявили о нескольких предложениях по возможному прекращению огня в Украине
17:05
Силы обороны сбили «Шахед» из зенитной установки ЗУ-23-2
16:33
ВСУ уничтожили операторов вражеских дронов ударом FPV
16:31
Российская армия продвинулась под Покровском и в Луганской области – DeepState
16:20
Defense Express: Какие виды оружия и сколько США могут заблокировать для Украины
15:40
Удар баллистикой по полигону на Днепропетровщине: Сырский раскрыл детали
15:40
В Каменском взорвался завод «Каметсталь»: причина – авария
15:39
Дональд Трамп пообещал завтра вечером рассказать «всё как есть»
14:45
Минобороны выделит 7,7 млрд грн на топливо для армии
14:17
Сколько ракет, дронов и авиабомб запустила российская армия за неделю: ответ Зеленского
13:53
В Твери сожжен командный пункт ПВО С-300
13:50
Электронные направления на ВЛК в Резерв+: в Минобороны рассказали об изменениях
13:05
Бывший редактор пригожинского информагентства продвигает якобы украинский оппозиционный телеграм-канал
12:12
О планах России атаковать Украину одновременно 500 беспилотниками сообщили в ГУР
11:55
Взлет МиГ-31К: в ВСУ предупредили об угрозе удара
11:50
Удар по селу в Волновахском районе: пожарные спасли человек из-под завалов здания
11:25
ВСУ провели контратаки по флангам в районе Торецка
11:22
Войска РФ ударили по полигону ВСУ на Днепропетровщине, есть погибшие: Драпатый назначил проверку
все новости
ВИДЕО
Российский военный в прицеле снайпера НГУ. Фото: кадр из видео Украинские снайперы уничтожили группы российских военных на Покровском направлении: кадры
03 марта, 17:33
СОУ сбили «Шахед» из зенитной установки ЗУ-23-2. Фото: кадр из видео Силы обороны сбили «Шахед» из зенитной установки ЗУ-23-2
03 марта, 17:05
В Каменском произошел взрыв на заводе «Каметсталь». Фото: кадр из видео В Каменском взорвался завод «Каметсталь»: причина – авария
03 марта, 15:40
Последствия атаки на Харьков. Фото: ГСЧС Сколько ракет, дронов и авиабомб запустила российская армия за неделю: ответ Зеленского
03 марта, 14:17
Последствия удара российского беспилотника по многоквартирному дому в центре Харькова. Фото: Нацполиция Дрон ударил по многоэтажке в центре Харькова: минимум восемь человек пострадали, среди них — ребенок
03 марта, 08:55
В российской Уфе после взрывов на нефтеперерабатывающем заводе возник пожар. Фото: ASTRA На нефтеперерабатывающем заводе в Уфе прогремели взрывы: возник пожар
03 марта, 08:23

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор