Двоюродный брат вице-президента США более двух лет воевал за Украину — Le Figaro

Кузен вице-президента США Джей Ди Вэнса воевал добровольцем в составе ВСУ. Об этом пишет французская газета Le Figaro.
В статье отмечается, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Нейт Вэнс, уроженец Техаса, стал добровольцем ВСУ и воевал в составе батальона «Волки да Винчи», пишет издание.
Сообщается, что Нейт участвовал в боях за Купянск, Бахмут, Авдеевку и Покровск.
Нейт назвал своего двоюродного брата «хорошим и умным парнем», но при этом раскритиковал его политические действия: «Когда он [Джей Ди Вэнс] критиковал помощь Украине, я сказал себе, что он делает это потому, что ему нужно угодить определенному электорату, что это политическая игра. Но то, что они сделали с Зеленским [вместе с Дональдом Трампом], было абсолютно подлой засадой», — сказал он.
В январе 2025 года Нейт Вэнс уволился со службы.
У Нейта и Джей Ди общие бабушка и дедушка. Мать Джей Ди — сестра отца Нейта.
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