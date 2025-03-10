Двоюродный брат вице-президента США более двух лет воевал за Украину — Le Figaro

Нейт Вэнс, двоюродный брат вице-президента США, служил добровольцем в ВСУ. Фото: Le Figaro

Кузен вице-президента США Джей Ди Вэнса воевал добровольцем в составе ВСУ. Об этом пишет французская газета Le Figaro.

В статье отмечается, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Нейт Вэнс, уроженец Техаса, стал добровольцем ВСУ и воевал в составе батальона «Волки да Винчи», пишет издание.

Сообщается, что Нейт участвовал в боях за Купянск, Бахмут, Авдеевку и Покровск.

Нейт назвал своего двоюродного брата «хорошим и умным парнем», но при этом раскритиковал его политические действия: «Когда он [Джей Ди Вэнс] критиковал помощь Украине, я сказал себе, что он делает это потому, что ему нужно угодить определенному электорату, что это политическая игра. Но то, что они сделали с Зеленским [вместе с Дональдом Трампом], было абсолютно подлой засадой», — сказал он.

В январе 2025 года Нейт Вэнс уволился со службы.

У Нейта и Джей Ди общие бабушка и дедушка. Мать Джей Ди — сестра отца Нейта.