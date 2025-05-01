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США и Украина готовы частично согласиться на территориальные уступки России — Келлог

01 мая 2025, 10:27

США и Украина готовы частично согласиться на территориальные уступки России — Келлог

Спецпредставитель президента США Кит Келлог. Фото: Fox News Спецпредставитель президента США Кит Келлог. Фото: Fox News

Киев согласен пойти на территориальные уступки РФ для урегулирования конфликта в Украине. Об этом сообщил спецпредставитель Трампа Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News. 

По словам Келлога, США также готовы частично согласиться на территориальные требования России.

Келлог сообщил, что США на встрече в Лондоне представили 22 конкретных условия для мирного урегулирования в Украине, и Киев на них согласился.

«Украинцы готовы уступить территории, которые Россия фактически занимает, хотя и не признавать это юридически навсегда. Они согласны на такой вариант. Они понимают, что при установлении режима прекращения огня каждая сторона останется на занятых ею позициях. Именно к этому они готовы. На прошлой неделе они сообщили мне, что уже обсуждали это соглашение. Прекращение огня на текущих линиях — это то, к чему они готовы», — заявил Келлог.

Ранее сообщалось, что Вашингтон готов официально признать Крым российским, но не требует того же от Украины.

Напомним, Украина и США подписали соглашение о добыче полезных ископаемых.

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