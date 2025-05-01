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США та Україна готові частково погодитися на територіальні поступки Росії — Келлог

01 травня 2025, 10:27

США та Україна готові частково погодитися на територіальні поступки Росії — Келлог

Спецпредставник президента США Кіт Келлог. Фото: Fox News Спецпредставник президента США Кіт Келлог. Фото: Fox News

Київ погоджується піти на територіальні поступки РФ для врегулювання конфлікту в Україні. Про це повідомив спецпредставник Трампа Кіт Келлог в інтерв'ю телеканалу Fox News.

За словами Келлога, США також готові частково погодитись на територіальні вимоги Росії.

Келлог повідомив, що США на зустрічі в Лондоні представили 22 конкретні умови для мирного врегулювання в Україні, і Київ на них погодився.

«Українці готові поступитися територіями, які Росія фактично займає, хоча й не визнавати це юридично назавжди. Вони згодні на такий варіант. Вони розуміють, що за умови встановлення режиму припинення вогню кожна сторона залишиться на зайнятих нею позиціях. Саме до цього вони готові. Минулого тижня вони повідомили мені, що вже обговорювали цю угоду. Припинення вогню на поточних лініях це те, до чого вони готові», — заявив Келлог.

Раніше повідомлялося, що Вашингтон готовий офіційно визнати Крим російським, але не вимагає того ж таки від України.

Нагадаємо, Україна та США підписали угоду про видобуток корисних копалин.

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