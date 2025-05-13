Трамп выразил готовность приехать в Стамбул, если там будет Путин — CNN

Поездка президента США в Турцию, где 15 мая намечаются переговоры России и Украины, во многом будет зависеть от того, примет ли в них участие глава Кремля Владимир Путин.
Об этом сообщил американскому телеканалу CNN высокопоставленный представитель администрации. По его словам, этот вопрос по-прежнему открытый.
«Сейчас все очень динамично», — сказал чиновник. По его словам, сейчас «никто ничего не знает» о том, как пройдут переговоры. Возможность участия Трампа «оказывает сильное давление на Путина», сказал источник.
Собеседники CNN подтвердили, что спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог приедут в Турцию. Они планируют наблюдать за предполагаемыми переговорами между Россией и Украиной, сказал один из источников телеканала.
Накануне Трамп заявил, что рассматривает возможность участия в переговорах в Турции, если это будет возможно.
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