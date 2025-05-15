Спасатели ликвидируют последствия удара дронами РФ в Сумской области

Пожар после удара БПЛА. Фото: ГСЧС

В ночь на 15 мая враг атаковал Сумской район беспилотниками, что привело к масштабному пожару и разрушению гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Сумской области.







С первых минут на месте происшествия работают спасатели. Для тушения пожара привлечено большое количество специальной техники. Из-за высокой пожарной нагрузки огонь пришлось локализовать с нескольких направлений.

Пожар после удара БПЛА. Фото: ГСЧС

На данный момент ликвидация последствий продолжается — спасатели выявляют и устраняют скрытые очаги горения.



Ранее один человек погиб, семеро получили ранения в результате ракетного удара российских войск по промышленному объекту в Сумской громаде.

Напомним, один человек погиб, пятеро ранены в результате российских обстрелов Донецкой области.