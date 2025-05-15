Сумская громада под угрозой удара: жителей призывают укрыться

Сумская областная военная администрация предупредила об угрозе ракетного удара по территории Сумской громады. По оперативной информации, российские войска планируют нанести удары по районам Привокзальной площади и проспекта Шевченко.



«Просим немедленно покинуть указанную территорию и находиться в укрытиях или безопасных местах до дальнейших указаний. Следите за сообщениями официальных источников», — говорится в заявлении ОВА.

Согласно уточнённым данным, под угрозой находятся следующие адреса:

Привокзальная площадь, 7 и 9

проспект Шевченко, 2 (ориентировочное время удара — 17:00)

Жителей и всех, кто находится вблизи указанных локаций, призывают немедленно укрыться.



Ранее один человек погиб, семеро получили ранения в результате ракетного удара российских войск по промышленному объекту в Сумской громаде.