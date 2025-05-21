Подоляк: Не будет от России приемлемых условий

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что Москва потребует отказа от вступления в оборонные альянсы, внешней военной помощи, потребует существенного сокращения армии, отказа от территорий и согласования с РФ внутренней политики.



«Они подпишут меморандум совершенно точно такой, как можно максимально ожидать. Это и убрать "первоисточники войны" - это значит, что Украина должна перестать существовать», — заявил Подоляк.

Напомним, Украина и Россия на встрече в Стамбуле договорились, что подготовят свои условия для остановки огня.



Позже Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Москва готовится передать Вашингтону условия для прекращения огня.