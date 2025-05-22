Главное за день: Годовщина падения Мариуполя. В Испании убит экс-чиновник Януковича

Политика



Администрация Трампа разработала план потратить около 250 миллионов долларов, выделенных на иностранную помощь, на высылку беженцев из зон конфликтов, получивших временную защиту в США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы министерства внутренней безопасности. В документах говорится, что под выдворение могут попасть более 200 тысяч украинцев и 500 тысяч гаитян.



Президент США Дональд Трамп сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому и лидерам стран Европы, что Москва и Киев должны самостоятельно найти решение, которое позволит завершить войну.



Общество



21 мая исполнилось ровно три года с того дня как Россия захватила Мариуполь. С начала вторжения 24 февраля 2022 года Мариуполь подвергся ударам ракет, авиации и артиллерии, начались ожесточенные бои за город. Уже в первые дни была разрушена инфраструктура — пропали свет, тепло, вода. С 1 марта Мариуполь оказался в полном окружении, началась блокада. Гуманитарная ситуация стремительно ухудшалась: нехватка еды, воды, медикаментов, массовые разрушения, гибель мирных жителей. В мае 2022 года город перешел под полный контроль российских войск. Они взяли в плен около двух тысяч украинских военных, оборонявших «Азовсталь». По состоянию на май 2025 года почти две трети военных до сих пор остаются в российском плену.



Бывшего заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили в столице Испании.



Российские войска FPV-дронами взяли под контроль все подъезды к Константиновке. Сейчас в городе остаются около 9000 тысяч человек. В Покровске Донецкой области остаются 1915 жителей.



В оккупированных городах Донецкой области жители получают воду один раз в два дня, максимум на два часа, и в высотках дальше третьего этажа она не доходит.



Сотрудники ФСБ за якобы финансирование ВСУ задержали жительницу оккупированного Донецка. Захватчики заявили, что женщина якобы неоднократно переводила деньги на электронные банковские карты, которые используются для помощи украинским военным.



Боевые действия



Ночью российские дроны атаковали Бориспольский район Киевской области, пострадали пять человек. Российская авиация сбросила семь авиабомб на Константиновку, ранен один человек, в городе много повреждений.



Шесть военнослужащих погибли, более 10 ранены в результате российского удара «Искандером» по Шостке Сумской области 20 мая. Удар произошел во время занятий на стрельбище воинской части. Командир отстранен.



Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак опроверг информацию о том, что российские войска якобы вышли к границам области.



Сразу несколько российских провоенных каналов сообщили о якобы заходе украинской ДРГ в Брянскую область РФ. Речь идет якобы о группе из 7-8 человек, которых заметили возле населенного пункта Субботово (более 70 км от границы с Украиной).



Украинские силы ударили по Болховскому заводу полупроводниковых приборов в Орловской области РФ. Подтверждено достижение района цели 10 БПЛА. Зафиксирован пожар. Подробная информация о последствиях поражения объекта уточняется.