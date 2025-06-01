За сутки Покровская громада пострадала от российских обстрелов: есть жертва и пострадавшая

Оккупационная армия РФ 31 мая четыре раза наносила удары по Покровской громаде Донецкой области. Больше всего пострадал Покровск и Родинское. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



Как отмечается, утром, в 06:00, россияне обстреляли центр Покровска, в результате чего ранена женщина 1963 года рождения. Также повреждено здание дошкольного учебного заведения.



В 08:35 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в микрорайоне «Шахтерский».



Кроме того, город Родинское дважды подпадал под атаку. В 11:30 россияне повредили здание пекарни, повреждены 2 гражданских автомобиля «Газель» и «ЗАЗ». Также около 16:00 российские войска совершили авиаудар КАБ-250. Известно о гибели мужчины 1978 года рождения. Повреждены 3 многоэтажных жилых дома.



Ранее мы писали, что оккупанты за минувшие сутки, 31 мая, несколько раз обстреляли Донецкую область. В результате атак повреждены дома, здания и машины.