РФ вечером убила гражданского и еще одного ранила в Константиновке

Российская армия вечером, 26 июня, ударила по Константиновке Донецкой области с помощью FPV-дрона. Один человек погиб, также известно о пострадавшем. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



«26 июня около 16:00 город Константиновка в очередной раз подвергся вражеской атаке со стороны российских оккупантов», — отметил он.



По словам Горбунова, в результате атаки погиб один гражданский человек, еще один — получил ранения.



По предварительным данным, дрон попал в район, где на момент обстрела находились мирные жители.



Ранее мы писали, что около 12:00 войска России из ствольной артиллерии обстреляли город Константиновка Донецкой области.

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