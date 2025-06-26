РФ увечері вбила цивільного та ще одного поранила у Костянтинівці

Російська армія ввечері, 26 червня, вдарила по Костянтинівці Донецької області за допомогою FPV-дрону. Одна людина загинула, також відомо про потерпілого. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«26 червня близько 16:00 місто Костянтинівка вкотре зазнало ворожої атаки з боку російських окупантів», — зазначив він.



За словами Горбунова, в результаті атаки загинула одна цивільна людина, ще одна — поранена.



За попередніми даними, дрон потрапив у район, де на момент обстрілу були мирні жителі.



Раніше ми писали, що близько 12:00 війська Росії із ствольної артилерії обстріляли місто Костянтинівка Донецької області.

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