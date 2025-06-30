По Харькову россияне впервые ударили новым дроном «Черника» — ГВА

Войска РФ впервые ударили по Харькову новым типом беспилотника, который называется «Черника». Иллюстративное фото

Специалисты Департамента чрезвычайных ситуаций впервые зафиксировали удар по Харькову российским дроном нового типа под названием «Черника». Об этом сегодня сообщил начальник городской военной администрации Игорь Терехов.

По его словам, этот дрон похож по мощности боевой части на «Молнию», но имеет другую конструкцию. В результате его удара повреждения получили несколько авто в гаражном кооперативе.

Терехов также отметил, что за последнюю неделю продолжительность воздушных тревог в Харькове была на 33 часа (43%) меньше, чем в среднем по области.

«Это результат слаженной работы военных, противовоздушной обороны и аналитиков Ситуационного центра», — написал он на своей странице в соцсети.