По Харкову росіяни вперше вдарили новим дроном «Черніка» — МВА

Війська РФ вперше вдарили по Харкову новим типом безпілотника, який називається «Черніка». Ілюстративне фото

Фахівці Департаменту надзвичайних ситуацій вперше зафіксували удар по Харкову російським дроном нового типу під назвою «Черніка». Про це сьогодні повідомив начальник міської військової адміністрації Ігор Терехов.

За його словами, цей дрон схожий за потужністю бойової частини на «Молнію», але має іншу конструкцію. Внаслідок його удару пошкоджень зазнали кілька авто у гаражному кооперативі.

Терехов також зазначив, що за останній тиждень тривалість повітряних тривог у Харкові була на 33 години (43%) меншою, ніж у середньому по області.

«Це результат злагодженої роботи військових, протиповітряної оборони та аналітиків Ситуаційного центру», — написав він на своїй сторінці в соцмережі.