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Удар по Донецьку: що окупанти переховували у будівлі колишнього інституту

01 липня 2025, 14:45

Удар по Донецьку: що окупанти переховували у будівлі колишнього інституту

Зруйнована будівля проектного інституту кольорових металів у Донецьку. Перші кадри після удару. Скрин відео: Exilenova_plus Зруйнована будівля проектного інституту кольорових металів у Донецьку. Перші кадри після удару. Скрин відео: Exilenova_plus

В окупованому Донецьку вночі 30 червня відбувся обстріл. Під ударом опинилася будівля колишнього Донецького державного науково-дослідного та проєктного інституту кольорових металів.

Перші версії удару

Попередньо неможливо було встановити рівень ураження будівлі.

Перші кадри після удару. Дим підіймається в районі ЦУМу

Увага російської пропаганди була зосереджена на невеликому ринку навпроти — він палахкотів.

Пожежники гасять торгові павільйони, що горять

Будівлю пробило наскрізь

Проте пізніше в мережі з'явилися відеокадри, на яких очевидці з лав окупаційної влади та російські військові кажуть, що будівля постраждала суттєво.

«Це не дрони… Пробило до підвалу», — коментує удар один із чоловіків. Авторство відео невідоме. Імовірно, це член силового блоку «ДНР», який прибув на місце удару одним з перших.

Також на відео він описує ситуацію — під завалами є люди. Точної кількості він не назвав.

Хто був у будівлі і чим там займалися?

Дані військових блогерів про те, що саме знаходилося в ураженому будинку, різняться.

Раніше паблік Supernova+ повідомив, що за його даними, удар припав по штабу 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ. Telegram-канал «КіберБорошно» вважає цю версію помилковою. За його даними, у будівлі колишнього інституту російські окупанти «працювали над БПЛА та РЕБ».

В угрупуванні «ДНР» не коментують удару по стратегічному об'єкту. Російська пропаганда, як і раніше, наполягає на тому, що під обстріл потрапив мирний об'єкт інфраструктури, а саме торгові павільйони. Заявлено лише про жертви серед цивільних.

Павільйони, що згоріли в Донецьку вранці 1 липня

«Загинула жінка 1978 р.н., поранено хлопця-підлітка 2007 р.н. та чоловіка 1980 р.н. Пошкоджено 11 торгових павільйонів, 6 магазинів повністю згоріли, також пошкоджень дістав центральний універмаг та банк. Вибито скління 62 вікон», — заявив голова окупаційної адміністрації Донецька Олексій Кулемзін.

Пошкоджена будівля ЦУМу в Донецьку

Павільйони, що згоріли в Донецьку вранці 1 липня

Цей випадок спотворення фактів про обстріл з боку російських медіа — не перший. Раніше ми писали, що окупаційна адміністрація «ДНР» приховує повну інформацію про удар по Макіївці , внаслідок якого постраждали російські військові.

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