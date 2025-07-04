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Над Киевом сбили «Герберу» с модемом и ретрансляционной связью

04 июля 2025, 16:16

Над Киевом сбили «Герберу» с модемом и ретрансляционной связью

«Гербера» с камерами на подвесе, CRPA-антенной и радиомодемом. «Гербера» с камерами на подвесе, CRPA-антенной и радиомодемом.

Над Киевом были сбиты несколько российских БпЛА «Гербера», но не обычных — с камерами на подвесе, CRPA-антенной и радиомодемом. Об этом сообщил специалист по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей «Флеш» Бескрестнов.

«Гербера» с камерами на подвесе, CRPA-антенной и радиомодемом.

По его словам, такая конфигурация уже применялась для разведки на прифронтовых участках, но появление «Герберы» над Киевом может свидетельствовать о наличии вблизи города радио ретранслятора.

«Передача видео на 300 км до РФ нереальна, и даже 100 км до Беларуси маловероятна на этом диапазоне. Теоретически можно построить MESH-сеть из "герберовских" ретрансляторов до России, но это сложно и рискованно», — отметил эксперт.

«Гербера» с камерами на подвесе, CRPA-антенной и радиомодемом.

Он призвал профильные структуры взять этот вопрос под контроль. 

Напомним, в ночь на 4 июля (с 18:00 3 июля) российские войска выпустили по Украине 550 средств воздушного нападения

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