Над Киевом сбили «Герберу» с модемом и ретрансляционной связью

«Гербера» с камерами на подвесе, CRPA-антенной и радиомодемом.

Над Киевом были сбиты несколько российских БпЛА «Гербера», но не обычных — с камерами на подвесе, CRPA-антенной и радиомодемом. Об этом сообщил специалист по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей «Флеш» Бескрестнов.

«Гербера» с камерами на подвесе, CRPA-антенной и радиомодемом.

По его словам, такая конфигурация уже применялась для разведки на прифронтовых участках, но появление «Герберы» над Киевом может свидетельствовать о наличии вблизи города радио ретранслятора.



«Передача видео на 300 км до РФ нереальна, и даже 100 км до Беларуси маловероятна на этом диапазоне. Теоретически можно построить MESH-сеть из "герберовских" ретрансляторов до России, но это сложно и рискованно», — отметил эксперт.

«Гербера» с камерами на подвесе, CRPA-антенной и радиомодемом.

Он призвал профильные структуры взять этот вопрос под контроль.

Напомним, в ночь на 4 июля (с 18:00 3 июля) российские войска выпустили по Украине 550 средств воздушного нападения.