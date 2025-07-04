Повітряні сили розкрили масштаб нічної атаки РФ

ППО України.

У ніч на 4 липня (з 18:00 3 липня) російські війська випустили по Україні 550 засобів повітряного нападу. Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Серед них:

539 ударних БпЛА типу «Шахед» і безпілотників-імітаторів різних типів

1 аеробалістична ракета Х-47М2 «Кинжал» з повітряного простору Липецької області

6 балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23» із Брянської області

4 крилаті ракети «Іскандер-К» із Курської та Воронезької областей

За даними Повітряних сил ЗСУ, основним напрямком удару окупантів стала столиця України, місто Київ.

БПЛА усю ніч атакували столицю України.

Попередньо станом на 08:00, силами ППО знищено 478 повітряних цілей. З них: 270 цілей збито вогневими засобами, 208 — локаційно втрачено або подавлено засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Зокрема знищено:

268 БпЛА типу «Шахед» та інших моделей



2 крилаті ракети «Іскандер-К»

Також зафіксовані влучання у 8 населених пунктах (від 9 ракет і 63 БпЛА), а також падіння уламків збитих цілей у 33 локаціях.

Нагадаємо, Путін у вчорашній телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом заявив, що РФ не збирається «відступати від своїх цілей».