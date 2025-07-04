Повітряні сили розкрили масштаб нічної атаки РФ

У ніч на 4 липня (з 18:00 3 липня) російські війська випустили по Україні 550 засобів повітряного нападу. Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Серед них:
За даними Повітряних сил ЗСУ, основним напрямком удару окупантів стала столиця України, місто Київ.
БПЛА усю ніч атакували столицю України.
Попередньо станом на 08:00, силами ППО знищено 478 повітряних цілей. З них: 270 цілей збито вогневими засобами, 208 — локаційно втрачено або подавлено засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).
Зокрема знищено:
Також зафіксовані влучання у 8 населених пунктах (від 9 ракет і 63 БпЛА), а також падіння уламків збитих цілей у 33 локаціях.
Нагадаємо, Путін у вчорашній телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом заявив, що РФ не збирається «відступати від своїх цілей».
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