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В дронах, атаковавших Киев, нашли детали из Китая — СБУ

04 июля 2025, 15:51

В дронах, атаковавших Киев, нашли детали из Китая — СБУ

Компоненты китайского производства в беспилотниках «Герань». Компоненты китайского производства в беспилотниках «Герань».

Служба безопасности Украины обнаружила компоненты китайского производства в беспилотниках «Герань» (российская версия иранского «Шахеда»), которыми РФ атаковала Киев в ночь с 3 на 4 июля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На одном из изъятых элементов — креплении для катапульты запуска — выявлена маркировка китайской компании Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd, что свидетельствует о его происхождении из КНР.

Маркировка китайской компании Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co.

СБУ документирует последствия атаки и собирает доказательства военного преступления. По факту обстрела Киева возбуждено уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Ранее сообщалось, что Китай не может позволить России проиграть в войне с Украиной, опасаясь что в таком случае внимание США переместится на Пекин.

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