РФ знову обстріляла Кривий Ріг дронами: є постраждалі

Російські окупанти ввечері у п'ятницю, 4 липня, вдарили по Кривому Розі Дніпропетровської області. Росіяни використовували дрони. Внаслідок атаки троє людей постраждали. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.



За його словами, вражено об'єкт цивільної інфраструктури.



«Троє поранених. Один важкий — в операційній. Двоє — середньої тяжкості. Лікарі надають усю необхідну допомогу», — зазначив він.



Працюють усі рятувальні та комунальні служби.



Раніше ми писали, що близько 11:00 місто Кривий Ріг Дніпропетровської області було атаковане ударними безпілотниками типу «Шахед».

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