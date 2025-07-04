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Кривий Ріг атакували «шахеди»: щонайменше два вибухи пролунали у місті

04 липня 2025, 11:49

Кривий Ріг атакували «шахеди»: щонайменше два вибухи пролунали у місті

Дим після прильоту у Кривому Розі вранці 4 липня. Фото: Перший міський, Кривий Ріг Дим після прильоту у Кривому Розі вранці 4 липня. Фото: Перший міський, Кривий Ріг

Сьогодні близько 11:00 місто Кривий Ріг Дніпропетровської області було атаковане ударними безпілотниками типу «Шахед». Про це повідомляють начальник МВА Олександр Вілкул та місцеві паблики.

«Кривий Ріг. Шахедна атака. Вибух», — написав Вілкул у своєму телеграм-каналі.

Пізніше обласна військова адміністрація повідомила, що в результаті атаки відомо про двох постраждалих, у місті виникла сильна пожежа.

Станом на 11:35 моніторингові канали повідомили про пуск керованих авіабомб у бік міста.

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