Кривий Ріг атакували «шахеди»: щонайменше два вибухи пролунали у місті

Сьогодні близько 11:00 місто Кривий Ріг Дніпропетровської області було атаковане ударними безпілотниками типу «Шахед». Про це повідомляють начальник МВА Олександр Вілкул та місцеві паблики.
«Кривий Ріг. Шахедна атака. Вибух», — написав Вілкул у своєму телеграм-каналі.
Пізніше обласна військова адміністрація повідомила, що в результаті атаки відомо про двох постраждалих, у місті виникла сильна пожежа.
Станом на 11:35 моніторингові канали повідомили про пуск керованих авіабомб у бік міста.
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