Кривий Ріг атакували «шахеди»: щонайменше два вибухи пролунали у місті

Дим після прильоту у Кривому Розі вранці 4 липня. Фото: Перший міський, Кривий Ріг

Сьогодні близько 11:00 місто Кривий Ріг Дніпропетровської області було атаковане ударними безпілотниками типу «Шахед». Про це повідомляють начальник МВА Олександр Вілкул та місцеві паблики.

«Кривий Ріг. Шахедна атака. Вибух», — написав Вілкул у своєму телеграм-каналі.

Пізніше обласна військова адміністрація повідомила, що в результаті атаки відомо про двох постраждалих, у місті виникла сильна пожежа.

Станом на 11:35 моніторингові канали повідомили про пуск керованих авіабомб у бік міста.